Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к октябрьским матчам Лиги наций

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к домашним матчам Лиги наций с командами Люксембурга и Молдовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко рассчитывал на форварда борисовского БАТЭ Михаила Гордейчука, но он получил травму и не сможет принять участие в предстоящих встречах. На замену Гордейчуку вызван его одноклубник Максим Скавыш.

Таким образом, на полях Белорусской федерации футбола в составе национальной сборной готовятся 23 футболиста:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо", Минск), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Динамо", Брест);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо", Минск), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия);

полузащитники - Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба - "Динамо", Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Максим Скавыш (все - БАТЭ, Борисов), Антон Путило ("Анкарагюджю", Турция), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо", Минск), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).

Белорусские футболисты 12 октября примут соперников из Люксембурга, а 15 октября сыграют с командой Молдовы. Оба матча состоятся на поле минского стадиона "Динамо", начало в 21.45.

В стартовом поединке 2-й группы Лиги D белорусы 8 сентября разгромили в Минске соперников из Сан-Марино - 5:0, а 11 сентября в Кишиневе разошлись миром с Молдовой - 0:0. Футболисты Люксембурга одержали две виктории - над Молдовой - 4:0 (дома) и Сан-Марино - 3:0 (в гостях). Турнирное положение после двух игровых дней: Люксембург - 6 очков (разница мячей - 7-0), Беларусь - 4 (5-0), Молдова - 1 (0-4), Сан-Марино - 0 (0-8).-0-