Голландка Сюзанна Шультинг завоевала олимпийское золото на дистанции 1000 м в шорт-треке

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Победой представительницы Нидерландов Сюзанны Шультинг завершились олимпийские соревнования в шорт-треке у женщин на дистанции 1000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победное время голландки - 1 мин. 29,778 сек.
Серебро завоевала канадка Ким Бутен (1 мин. 29,956 сек.), бронзу - итальянка Арианна Фонтана (1 мин. 30,656 сек.).
В программе сегодняшнего дня в шорт-треке также розыгрыш олимпийский наград в мужской эстафете на 5000 м.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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