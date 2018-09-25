Гонщиков из четырех стран соберет в Осиповичах Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу

25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Осиповичах 29-30 сентября пройдет открытый Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной организационной структуре ДОСААФ.

На мотокроссовой трассе в микрорайоне БАМ свое мастерство продемонстрируют более ста гонщиков из Беларуси, России, Литвы и Украины.

В первый день состязаний состоится торжественное открытие соревнований и заезды классов 50, 65, 125 куб.см (юноши), "Начинающий", "Национал" и "Ветеран". Мотобаталии в классах 85, 125 куб.см (мужчины), "Open", "Open В" и "Мотоцикл с коляской" пройдут 30 сентября. Церемонии награждения победителей и призеров будут проводить в конце каждого соревновательного дня.

Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта, Могилевская областная организационная структура ДОСААФ при поддержке Осиповичскогоо райисполкома.-0-