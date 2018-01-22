Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Адмиралу" и лишились шансов сыграть в плей-офф

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Адмиралу" со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) и лишились шансов сыграть в плей-офф десятого сезона в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Адмирал" традиционно является неудобным соперником для минчан. Белорусская команда часто уступала дальневосточной дружине ранее. Не стал исключением и прошедший матч.

Символическое стартовое вбрасывание произвел на "Минск-Арене" в прошедшей игре Михаил Захаров, который в ходе карьеры игрока провел 12 сезонов в составе динамовцев. Хозяева площадки удачно начали важную встречу, но не смогли удержать преимущества.

"Динамо-Минск" - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Минск. "Минск-Арена". 9312 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов: 55.09 - 56.10), Граньяни - Лисовец, Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Павлович (к) - Ковыршин - Степанов; Шинкевич - Хенкель, Китаров - Волков - Дрозд; Буйницкий - Шарангович - Лингле; Знахаренко, Карабань.

"Адмирал": Бобков (Серебряков); Мищенко - Земченок, Казаков - Яковлев - Бутузов; Глазков - Мнацян (к), Воронин - Вихарев - Алексеев; Волченков - Ващенко, Перескоков - Махановский - Фищенко; Кицын - Иванов - Гичибеков.

Шайбы: 1:0 - Лингле (24.17, в большинстве). 2:0 - Фонтэйн (Скилле, Граньяни, 29.06, в большинстве). 2:1 - Мищенко (Вихарев, 35.47). 2:2 - Мищенко (Бутузов, 41.07, в большинстве). 2:3 - Воронин (Глазков, 59.31, в пустые ворота).

Броски: 31 -31.

Штраф: 6 -10.

В стартовые двадцать минут встречи минчане могли несколько раз открыть счет. Шансы отличиться голом имели Егор Шарангович и Денис Осипов, угодивший в штангу.

После отдыха подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей. На 25-й минуте Шарль Лингле убежал один на один с голкипером "Адмирала" и открыл счет в игре - 1:0. Вскоре удача была на стороне Джастина Фонтэйна, который увеличил преимущество хозяев. Однако команда из Владивостока, наставником которой сейчас является Олег Леонтьев известный болельщикам по выступлениям в "Юности", не сникла. Иван Мищенко сделал голевой дубль - 2:2. Одна из шайб гостей вызвала горячие споры, но даже после видеопросмотра судьи не убедили болельщиков, что положения "вне игры" у соперников минчан не было.

Под занавес третьего периода "Зубры" получили численное преимущество в четыре минуты, но реализовать его не смогли. Главный тренер Горди Дуайер пошел на риск и при ничейном счете поменял Юнаса Энрота на шестого полевого игрока. Однако динамовцы пропустили шайбу в пустые ворота.

В итоге белорусская команда потеряла все шансы обойти в турнирной таблице московское "Динамо", череповецкую "Северсталь" и московский "Спартак".

Минское "Динамо" проведет еще три матча в чемпионате и завершит десятый сезон в КХЛ.-0-

Фото Андрея Покумейко