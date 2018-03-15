Идеальная стрельба не гарантирует победу - Домрачева

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеальная стрельба не гарантирует победу в биатлоне. Об этом рассказала журналистам белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после спринтерской гонки на 7,5 км в Холменколлене, где она заняла второе место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четырехкратная олимпийская чемпионка заняла второе место, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах и уступив лишь Анастасии Кузьминой из Словакии.
Белоруска сказала, что хорошо чувствовала себя на лыжне и сражалась на максимуме. "Чистая стрельба не гарантирует тебе первого места в биатлоне. Так случается часто. Но я удовлетворена гонкой и своей стрельбой", - отметила Дарья Домрачева.-0-
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