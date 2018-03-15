Идеальная стрельба не гарантирует победу - Домрачева

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеальная стрельба не гарантирует победу в биатлоне. Об этом рассказала журналистам белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после спринтерской гонки на 7,5 км в Холменколлене, где она заняла второе место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая показала высокую скорость прохождения дистанции и, несмотря на один промах, преодолела 7,5 км за 21 мин. 31,8 сек. Белоруска Дарья Домрачева без промахов прошла два огневых рубежа и уступила лидеру 8,9 сек.

Четырехкратная олимпийская чемпионка заняла второе место, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах и уступив лишь Анастасии Кузьминой из Словакии.

Белоруска сказала, что хорошо чувствовала себя на лыжне и сражалась на максимуме. "Чистая стрельба не гарантирует тебе первого места в биатлоне. Так случается часто. Но я удовлетворена гонкой и своей стрельбой", - отметила Дарья Домрачева.-0-