Игорь Криушенко назвал стартовый состав сборной Беларуси на матч с футболистами Молдовы в Лиге наций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав на матч Лиги наций с командой Молдовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут встречи на поле минского стадиона "Динамо" у белорусов выйдут: Горбунов, Сиваков, Мартынович, Маевский, Поляков, Кендыш, Кисляк, Риос, Стасевич, Ковалев, Сарока. В запасе: Гутор, Черник, Бурко, Драгун, Корзун, Политевич, Путило, Скавыш, Лаптев, Нехайчик, Сигневич.

Матч, который начнется в 21.45, будет судить бригада арбитров из Шотландии во главе с Кевином Клесли.-0-