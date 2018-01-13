Ирина Кривко вошла в состав белорусской команды в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирина Кривко вошла в состав белорусской команды в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка заменила в квартете Динару Алимбекову, которая выступала в Оберхофе. Кроме Ирины Кривко, которая выйдет сегодня на старт на втором этапе, в эстафете примут участие Надежда Скардино, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.
Как сообщалось, Ирина Кривко на мажорной ноте завершила 2017 год, заняв второе место в спринтерской гонке во французском Анси.
Женская команда в эстафете неделей ранее выступила не слишком удачно в Оберхофе, где заняла лишь 15-е место. Прямую трансляцию гонки из Рупольдинга проведет сегодня телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 16.20.-0-
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