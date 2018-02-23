Команда Германии победила Канаду и впервые вышла в финал олимпийского хоккейного турнира

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда Германии сотворила еще одну сенсацию на хоккейном турнире зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Сегодня в полуфинальном матче немецкие хоккеисты победили действующих олимпийских чемпионов из Канады и впервые в истории вышли в финал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Германии одержала победу над командой Канады в полуфинальном поединке со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). Сначала немецкие хоккеисты сумели трижды подряд торпедировать ворота "кленовых листьев". В первом периоде при игре в большинстве (5 на 3) отличился Брукс Мацек. В начале второй 20-минутки точными бросками отметились его партнеры по команде Маттиас Плахта и Франк Мауэр. Вскоре канадец Жильбер Брюле отквитал один гол. Однако немецкую дружину это не смутило, и Патрик Хагер в большинстве вновь обеспечил своей дружине преимущество в три шайбы. С началом следующего периода канадцы бросились вперед и это принесло им успех. Мэт Робинсон и Дерек Рой сократили разрыв до минимума, но большего добиться не сумели, даже заменив в концовке голкипера полевым игроком.

При счете 4:2 в пользу команды Германии немецкий форвард Доминик Каун не реализовал буллит. А в составе канадцев защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни провел на льду чуть более 16 минут, совершив один бросок по воротам противника.

Немецкая хоккейная дружина добилась наивысшего достижения в истории на зимних Олимпиадах, обеспечив себе как минимум серебро Игр-2018. В прежние годы она дважды завоевывала бронзовые награды на главных стартах четырехлетия: в 1932 году в Лейк-Плэсиде (США) и 1976 году в Инсбруке (Австрия).

На групповом этапе Олимпиады в Пхенчхане хоккеисты Германии проиграли соперникам из Финляндии (2:5) и Швеции (0:1) и победили норвежцев (2:1, по буллитам). В 1/8 финала немцы оказались сильнее швейцарцев (2:1, в овертайме), а в четвертьфинале сенсационно выбили из дальнейшей борьбы шведов, также выиграв в овертайме - 4:3.

В финале сборная Германии встретится с олимпийскими атлетами из России, победившими в другом полуфинале команду Чехии (3:0).

Российские хоккеисты стали первыми финалистами олимпийского турнира Первыми путевку в финал завоевали российские хоккеисты, которые победили в первом сегодняшнем полуфинале чешскую команду со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В первом периоде на площадке шла упорная борьба, и зрители не увидели заброшенных шайб.

Матч за олимпийскую бронзу (Чехия - Канада) состоится 24 февраля, поединок за чемпионский титул пройдет 25 февраля.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.