Козеко: в финале белорусские фристайлистки смогут усложнить прыжки

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В финальных выступлениях белорусские фристайлистки смогут усложнить свои прыжки. Об этом рассказал пресс-службе НОК главный тренер белорусской команды по фристайлу Николай Козеко, сообщает БЕЛТА.

Две белоруски - олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер и Анна Гуськова - сегодня успешно прошли отбор в финал, который состоится 16 февраля.

Две белорусские фристайлистки вышли в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике Олимпийская чемпионка Алла Цупер с результатом 77,9 балла в первом раунде была лишь 15-й, зато во второй попытке выступила гораздо лучше. Она набрала 99,37 очка и также попала в дюжину финалисток, которые продолжат борьбу за награды Олимпиады-2018.

"Разберем все наши прыжки в квалификации, пересмотрим выступление каждой. При необходимости белорусские фристайлистки смогут усложнить программу", - отметил Николай Козеко.

Не пробилась в решающую стадию лишь Александра Романовская. "На тренировке у Саши неудавшийся прыжок получался идеально. Однако на стадии квалификации выбыли и другие сильные соперницы. Австралийка Лидия Лассила - обладательница золотой олимпийской медали и чемпионка мира - не справилась со своей программой", - рассказал главный тренер.

"В квалификации оба прыжка были запланированными, никакого экспромта не было. Я была уверена, что после не совсем удачной первой попытки надо успокоиться и настроиться соответствующим образом на решающую. Забыть, что ты олимпийская чемпионка, и стартовать, как в первый раз. Рада, что у меня это получилось. Ведь для меня Игры в Пхенчхане - уже шестая Олимпиада. Однажды я уже вписала свое имя в олимпийскую историю. Почему бы не попробовать сделать это еще раз", - сказала после квалификации Алла Цупер.

Уже в первой попытке задачу выхода в решающую стадию выполнила Анна Гуськова. "Серьезно настраивалась на решение задачи выхода в финал. Немного нервничала перед стартом, но собрала нервы в кулак и сделала такой прыжок, как и планировала", - рассказала белорусская спортсменка.

Финальные соревнования у лыжных акробатов начнутся 16 февраля в 14.00 по белорусскому времени. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию, начало в 13.55.-0-