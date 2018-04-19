Кравцов: красивая победа "Немана" станет отличным стимулом для юных хоккеистов

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Чемпионство "Немана" станет отличным стимулом для юных хоккеистов. Такое мнение во время церемонии чествования игроков и тренеров хоккейного клуба "Неман", ставшего семикратным чемпионом страны по хоккею, высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов

"Неман" в последние годы регулярно борется за самые высокие места, кроме того, команда второй год подряд завоевывает золотые медали. Чествовали команду сегодня в областном драматическом театре. Игроков и тренерский штаб встречали болельщики. В фойе театра прошло неформальное общение, автограф-сессия. Каждый мог сфотографироваться с игроками, а также с Кубком Президента. Свободных мест в большом зале драмтеатра не было, болельщики пришли поддержать и поблагодарить команду.

"Завершившийся хоккейный сезон стал значимым событием для гродненского хоккея: наша команда выиграла регулярный чемпионат, завоевала в плей-офф Кубок Президента. Благодарим хоккеистов и тренерский штаб за мужество, характер, профессиональное отношение к работе. Эта красивая победа - отличный стимул для подрастающего поколения, юных хоккеистов. Их, к слову, в наших спортивных школах занимается более 700", - добавил Владимир Кравцов.

"Отдельно хочу поблагодарить болельщиков "Немана", которые не раз на протяжении сезона доказывали, что они, как и команда, - лучшие в стране!" - подчеркнул губернатор. Медаль вручили и представителям фан-клуба команды.

Сергей Малявко

Капитан хоккейного клуба "Неман" Андрей Коршунов

С поздравлениями к команде и болельщикам обратился председатель Федерации хоккея Гродненской области, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. Он отметил, что спортивные победы - лучший способ прославить родной город, регион и страну. Поблагодарил команду за труд и проявленный характер.

"И для нас, и для болельщиков подобные встречи важны. Приятно, что в Гродно любят и ценят хоккей, команду. Победа стала итогом напряженного и трудного сезона. Рад за ребят, они много работали, шли к этому", - отметил главный тренер "Немана" Сергей Пушков.

Главный тренер "Немана" Сергей Пушков

Чествовали сегодня на сцене и юных хоккеистов. В частности, награды за успешное выступление в чемпионате страны получила детская команда Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой, а также победители и призеры "Золотой шайбы" - любительские команды "Орлята" из Щучинского района и "Принеманские ястребы" из Гродно.

Хоккеисты "Немана" 6 апреля защитили титул чемпионов Беларуси в экстралиге, обыграв в шестом матче финальной серии плей-офф минскую "Юность" со счетом 3:2. Итог финальной серии плей-офф экстралиги - 4:2 в пользу гродненской команды.

Для хоккейного клуба "Неман" это седьмой титул в истории. Ранее команда из Гродно становилась победителем чемпионата в 1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017 годах. Команда Сергея Пушкова в третий раз примет участие в хоккейной Лиге чемпионов.-0-

Фото Леонида Щеглова