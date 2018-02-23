Кривко: особенно дорога для меня поддержка брата, который тоже биатлонист

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко поделилась впечатлениям после церемонии награждения золотыми наградами в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка поблагодарила всех, кто за последние сутки присылал поздравления. "Особенно дороги для меня слова поддержки брата Виктора, который тоже биатлонист. После гонки он был в шоке от нашей победы. Да и мы сами сейчас начинаем понимать, насколько важной победы добились. Приятно было стоять здесь в Пхенчхане на высшей ступени пьедестала, тебя видят во всем мире, играет гимн твоей страны - ощущения непередаваемые", - рассказала Ирина Кривко.

Белорусским биатлонисткам вручены золотые олимпийские медали Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Сергей Бубка (Украина) и представитель Международного союза биатлонистов Нами Ким (Республика Корея), которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женской эстафете.

После награждения выставить фото с золотой медалью в соцсети пообещала Динара Алимбекова, которая одна из самых активных в интернете. "Не представляю сколько лайков наберет эта фотография, позже увидим. Откровенно вам признаюсь, не рассчитывала стать чемпионкой уже на этой Олимпиаде. Может быть, на следующей. Теперь же ответственность серьезно возрастает. Буду по-прежнему много тренироваться, совершенствоваться, чтобы соответствовать этому высокому званию", - сказала Динара Алимбекова.

Женская команда Беларуси по биатлону заняла первое место в эстафете на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Четырем белорускам сегодня в Республике Корея вручены золотые награды.-0-