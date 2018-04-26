Лидеры гандбольного чемпионата Беларуси добились крупных побед

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередных матчах гандбольного чемпионата Беларуси все фавориты одержали победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер мужского первенства - действующий чемпион страны БГК имени Мешкова разгромил в выездном матче гандболистов "Гомеля" со счетом 33:19 (20:9). После 27 игр в активе брестчан 49 очков. На 3 балла отстает главный конкурент БГК - минский СКА, который на своей площадке взял верх над гостями из могилевского клуба "Машека" - 44:31 (25:12). У идущего третьим "Гомеля" 23 очка, гандболисты "Машеки" набрали 16 баллов, сыграв 28 матчей.

Следующие поединки национального первенства минчане проведут в гостях у "Гомеля" (28 апреля) и "Машеки" (2 мая). Брестские гандболисты примут эти команды на своей арене - 5 мая встреча с "Гомелем", 6-го - с "Машекой". На 12 мая намечен один из главных матчей 26-го чемпионата - на площадке столичного дворца спорта "Уручье" гандболисты СКА сыграют с БГК имени Мешкова. Если брестчане выиграют, то оторвутся от армейцев на 5 очков и практически обеспечат себе десятый чемпионский титул и догонят СКА по количеству золотых наград.

На женском первенстве страны его лидер - "БНТУ-БелАЗ" без проблем переиграл у себя дома гродненскую "Городничанку" - 41:22 (18:9), гандболистки "Гомеля" также на своей площадке разгромили "Витебчанку" со счетом 40:23 (17:12). Турнирное положение: "БНТУ-БелАЗ" - 60 очков (32 матча), "Гомель" - 58 (33), "Городничанка" - 25 (33), "Витебчанка" - 22 (32). Два фаворита турнира встретятся между собой 28 апреля в Гомеле.-0-