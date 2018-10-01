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"Лидсельмаш" и "Витэн" идут без потерь после трех туров чемпионата Беларуси по мини-футболу

Спорт 01.10.2018 | 12:30

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трех туров XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу только два клуба не потеряли ни одного очка - действующий чемпион "Лидсельмаш" и оршанский "Витэн", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидчане в третьем туре принимали на своей площадке минский клуб "Охрана-Динамо" и добились победы со счетом 4:1. Оршанские спортсмены свою третью викторию также одержали у себя дома, взяв верх над светлогорским ЦКК - 4:2.

Серебряный призер прошлого первенства гомельский ВРЗ обыграл в Минске столичное "Динамо-БНТУ" - 5:0, с таким результатом обладатель бронзы "Столица" разгромила в минском дворце спорта "Уручье" гостей из "Щучина". Самый титулованный клуб Беларуси столичный "Дорожник" не оставил шансов дебютанту высшей лиги минской команде "Территория" - 9:2. Микашевичский "Гранит" в Пинске был наголову сильнее "Бреста" - 6:0. Единственная ничья в 3-м туре была зафиксирована в Гродно, где местное "УВД-Динамо" разошлось миром с "Борисовом-900" - 2:2.

Положение в группе лидеров: "Лидсельмаш" - 9 очков, "Витэн" - 9, "Борисов-900" - 7, "Дорожник" - 6, "Столица" - 6, ВРЗ - 6. Ни одного зачетного балла пока не набрали "Брест", "Щучин" и "Территория".

В споре лучших снайперов впереди Владимир Жигалко ("Лидсельмаш") и Дмитрий Шимановский ("УВД-Динамо"), забившие по 5 мячей.-0-

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мини-футбол, чемпионат Беларуси
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