Матч Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Словакии сегодня завершается в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на корте "Чижовка-Арены" сегодня пройдут решающие встречи матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Словакии. После первого дня счет равный - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой поединок в 12.00 должны начать первые номера команд Арина Соболенко и Анна Каролина Шмидлова, после которых сыграют Александра Саснович и Виктория Кужмова. Завершится матч парной встречей, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, у словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова. Однако перед стартом сегодняшнего игрового дня капитаны команд Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены.

Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямые трансляции из "Чижовка-Арены".

В других матчах плей-офф Мировой группы теннисистки Австралии у себя дома обыграли команду Нидерландов со счетом 4:1, после первого дня сборная Румынии выигрывает у Швейцарии 2:0, Бельгия с таким же результатом ведет в матче с Италией.

В борьбе за выход в финал командного мирового первенства команда Германии уступает Чехии 0:2, а француженки и американки играют вничью - 1:1. Победители полуфинальных баталий 10-11 ноября встретятся в решающем матче Кубка Федерации.-0-