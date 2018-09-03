Международный юношеский фестиваль по самбо стран ОДКБ пройдет в Москве 6-7 сентября

3 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный юношеский фестиваль по самбо команд государств - членов ОДКБ пройдет в Москве 6-7 сентября, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Одной из приоритетных задач фестиваля является популяризация самбо среди молодежи как эффективного средства их физической и волевой подготовки к службе в вооруженных силах и правоохранительных органах государств - членов ОДКБ, а также укрепление дружеских связей между спортсменами разных стран", - отметил пресс-секретарь.

В соревнованиях примут участие более 90 самбистов из шести государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана. Впервые в этом году на турнире будут выступать сборные команды Германии и Эстонии. В программе фестиваля запланирована работа спортивного лагеря, где для молодежи будут проводиться мастер-классы известных борцов.

"Как ожидается, самбисты получат большой международно-соревновательный опыт, что позволит им достойно выступить на первенстве мира в Грузии (Тбилиси, 11-15 октября)", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-