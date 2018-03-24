Мирный и Харрисон проиграли в 1-м круге теннисного турнира в Майами

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон неудачно сыграли на теннисном турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом матче мужского парного разряда Мирный и Харрисон уступили бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес / Джейми Маррей в двух сетах - 3:6, 4:6.
Позже в 1/16 финала женского одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко (186-й номер мирового рейтинга), сыграет с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (17). -0-
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