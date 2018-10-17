Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филлип Освальд успешно провели первый матч в розыгрыше Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 1/8 финала парного разряда белорусско-австрийский тандем за 50 минут переиграл в двух сетах французский дуэт Хьюго Нис / Бенуа Пер - 6:3, 6:2.

В завтрашнем четвертьфинале Максим Мирный и Филипп Освальд будут соперничать с австрийско-хорватской парой Юрген Мельцер / Никола Мектич.-0-