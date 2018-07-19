Мирный и Освальд вышли в полуфинал теннисного турнира в Швеции

Максим Мирный. Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд одержали вторую победу на турнире в шведском Бастаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинале парного разряда Мирный и Освальд за час переиграли бразильский дуэт Фабрисио Неис / Фернандо Ромболи - 6:3, 6:3.

На старте соревнований белорусско-австрийский тандем одолел еще одну интернациональную пару Федерико Дельбонис (Аргентина) / Роберто Баэна (Испания) - 6:3, 1:6, 10:8.

Турнир в Бастаде, общий призовой фонд которого составляет 501 тыс. евро, завершится 22 июля.-0-