Мирный и Освальд вышли в полуфинал теннисного турнира в Швеции

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд одержали вторую победу на турнире в шведском Бастаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинале парного разряда Мирный и Освальд за час переиграли бразильский дуэт Фабрисио Неис / Фернандо Ромболи - 6:3, 6:3.
На старте соревнований белорусско-австрийский тандем одолел еще одну интернациональную пару Федерико Дельбонис (Аргентина) / Роберто Баэна (Испания) - 6:3, 1:6, 10:8.
Турнир в Бастаде, общий призовой фонд которого составляет 501 тыс. евро, завершится 22 июля.-0-
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