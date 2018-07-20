Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино попробует свои силы в триатлоне

20 июля /Корр. БЕЛТА/. Участники золотой эстафетной биатлонной команды в эти дни вновь собрались вместе для очередных мероприятий в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

Надежда Скардино, которая недавно объявила о завершении карьеры, решила испытать себя в триатлоне. В эти выходные дни на Минском море ей предстоят нелегкие испытания - нужно будет проехать на велосипеде, проплыть не самую короткую дистанцию и поучаствовать в легкоатлетическом кроссе.

Около 500 спортсменов выйдут на старт турнира по триатлону на Минском море В самом престижном виде на 28,2 км, который будет включать три дисциплины - плавание в открытой воде 475 м, велогонке на 22,5 км и бег на 5,25 км, примут участие наиболее подготовленные атлеты.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая также завершила активную спортивную карьеру, в эти дни вместе с мужем легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом активно путешествует, в частности, они недавно побывали на футбольном чемпионате в России, а сейчас бороздят просторы Беларуси.

Ирина Кривко и Динара Алимбекова, которым до финиша карьеры еще далеко, после непродолжительного отдыха начали подготовку к новому сезону.

Сегодня девушки подарили Олимпийскому музею Беларуси свою олимпийскую экипировку, в которой выступали на победных для них Играх в Пхенчхане. -0-