Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино попробует свои силы в триатлоне

20 июля /Корр. БЕЛТА/. Участники золотой эстафетной биатлонной команды в эти дни вновь собрались вместе для очередных мероприятий в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.
Надежда Скардино, которая недавно объявила о завершении карьеры, решила испытать себя в триатлоне. В эти выходные дни на Минском море ей предстоят нелегкие испытания - нужно будет проехать на велосипеде, проплыть не самую короткую дистанцию и поучаствовать в легкоатлетическом кроссе.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая также завершила активную спортивную карьеру, в эти дни вместе с мужем легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом активно путешествует, в частности, они недавно побывали на футбольном чемпионате в России, а сейчас бороздят просторы Беларуси.
Ирина Кривко и Динара Алимбекова, которым до финиша карьеры еще далеко, после непродолжительного отдыха начали подготовку к новому сезону.
Сегодня девушки подарили Олимпийскому музею Беларуси свою олимпийскую экипировку, в которой выступали на победных для них Играх в Пхенчхане. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.322 BYN
|2.334 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.131 BYN
|3.15 BYN