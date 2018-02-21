Олимпийские соревнования по сноуборду и фристайлу будут перенесены

21 февраля, Пхенчхан /БЕЛТА - ТАСС/. Соревнования по параллельному гигантскому слалому в сноуборде и женскому ски-кроссу во фристайле на зимней Олимпиаде в Пхенчхане перенесены. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте оргкомитета Игр.

Квалификация в параллельном гигантском слаломе перенесена с 22 на 24 февраля. Финал состязаний состоится 24 февраля.

Также перенесена квалификация в женском ски-кроссе, которая была запланирована на 23 февраля. Вместо этого соревнования начнутся 22 февраля, а финал пройдет 23 февраля.

Причина переноса состязаний не уточняется.-0-