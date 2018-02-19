Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скончался в 60 лет

Чемпион Олимпийских игр 1988 года в метании молота Сергей Литвинов скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.
Мужчина ехал на велосипеде после тренировки в Сочи. В какой-то момент ему стало плохо и он упал. Прибывшие медики "скорой" не смогли ему помочь.
Сергей Литвинов-старший дважды побеждал на чемпионатах мира. Его рекорд в метании молота 84,80 м не побит до сих пор. Это достижение он завоевал в Сеуле.
После окончания спортивной карьеры Литвинов посвятил жизнь тренерскому искусству.
Сын Сергея Литвинова является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в метании молота.
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