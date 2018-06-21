Определены победители легкоатлетической эстафеты на открытии стадиона "Динамо"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" определены победители легкоатлетической эстафеты, которая состоялась сегодня во время церемонии открытия арены после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт среди юных воспитанников спортивных школ со всех регионов страны позволит показать свое мастерство юношам и девушкам, кандидатам на участие в чемпионате Европы 2018 года и Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Символический старт забегу дали президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко.

Забег 4х100м, в котором принимали участие от каждой команды по два юноши и две девушки, получился напряженным. В итоге на финишной прямой быстрее всех оказались представители Витебской области. Кубок победителям эстафеты вручил Себастьян Коэ. Призеры эстафеты получили медали от Юлии Нестеренко.

Руководитель IAAF отметил, что подготовка к сегодняшнему мероприятию велась долгое время. "Благодарен белорусским властям, что удалось сохранить многофункциональность стадиона "Динамо". Это прекрасно, что такой замечательный спортивный объект расположен в центре города. Спорт объединяет людей, разрушает барьеры, и открытие такого комплекса не может не радовать. Минску удалось сделать отличный стадион, и я горд, что первым здесь стартует молодое поколение", - сказал Себастьян Коэ.

Он также высказал слова благодарности Президенту Беларуси Александру Лукашенко за всестороннюю поддержку спорта.

Церемония открытия минского "Динамо" продолжится футбольным матчем, в котором сыграют объединенная команда минского и брестского "Динамо" со сборной клубов чемпионата Беларуси. На новый газон главной арены страны выйдут Александр Глеб, Максим Бордачев, Денис Щербицкий, Михаил Гордейчук. Комментатором матча выступит известный белорусский журналист Владимир Новицкий.-0-