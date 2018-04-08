8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Восточной конференции в решающей стадии в борьбе за Кубок Стэнли встретятся команды "Тампа-Бэй" - "Бостон", "Нью-Джерси" - "Торонто", "Вашингтон" - "Коламбус", "Питтсбург" - "Филадельфия.

В Западной конференции в плей-офф выступят "Нэшвилл" - "Колорадо", "Лас-Вегас" - "Лос-Анджелес", "Виннипег" - "Миннесота", "Анахайм" - "Сан-Хосе".

Первый раунд плей-офф в НХЛ стартует 12 апреля. Серия матчей проводится до четырех побед. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Питтсбург".

В сильнейшей хоккейной лиге Европы - КХЛ - плей-офф в самом разгаре. Известен один их двух участников финала в споре за Кубок Гагарина - казанский "Ак Барс". Второй участник решающей стадии станет в противостоянии питерского СКА и ЦСКА. Счет в серии до четырех побед - 3:2 - в пользу московского клуба. Шестой матч состоится сегодня на площадке ЦСКА.-0-