Пятиборцы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков победили в эстафете на "Кубке Кремля"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы - чемпионка мира Анастасия Прокопенко и Илья Полозков победили в смешанной эстафете на престижном турнире "Кубок Кремля", который прошел в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале соревнований Анастасия Прокопенко выиграла турнир по фехтованию, а перед заключительным видом (кроссом и стрельбой) белорусский дуэт отставал от лидеров из России Гульназ Губайдуллиной и Александра Лесуна, начинавшего заниматься пятиборьем в Беларуси, на 21 секунду. В ходе забега олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро старался удержать преимущество, но Илья Полозков после нескольких промахов соперника на огневом рубеже опередил Лесуна и принес победу белорусам.

В смешанной эстафете Анастасия Прокопенко и Илья Полозков набрали 1416 очков. Серебряными призерами стали Гульназ Губайдуллина, Александр Лесун - 1402 балла. Бронзовые награды у Гинтары Венцкаускайте и Юстинаса Киндериса из Литвы - 1368 баллов.

"Кубок Кремля" по современному пятиборью - элитный турнир, куда допускаются только лучшие спортсмены мира по персональному приглашению. В соревнованиях разыгрываются медали в смешанной эстафете среди команд. Призовой фонд турнира традиционно составляет $100 тыс. и является самым крупным в истории современного пятиборья.-0-