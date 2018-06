Рафаэль Надаль и Доминик Тим сыграют в финале открытого чемпионата Франции по теннису

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим сыграют в финале открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом стало известно по окончании полуфинальных матчей турнира в мужском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Доминик Тим в игре за выход в решающую стадию одолел в трех партиях итальянца Марко Чеккинато - 7:5, 7:6 (12:10), 6:1.

Watch the highlights of the match between Dominic Thiem and Marco Cecchinato. The Austrian won in straight sets 7/5 7/6 6/1.

