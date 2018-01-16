"Раубичи" примут в 2019 году чемпионат Европы по биатлону

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о проведении чемпионата Европы по биатлону 2019 года в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
Планируется, что континентальный биатлонный форум пройдет с 18 по 24 февраля. Кроме того, в 2019 году "Раубичи" примут летний чемпионат мира по биатлону.-0-
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