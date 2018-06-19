Россия вышла в 1/8 финала, одержав вторую победу на ЧМ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России одержали вторую победу и первыми вышли в плей-офф чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После крупной виктории над аравийцами (5:0) в матче открытия ЧМ-2018 российские болельщики ждали продолжения голевого пиршества. Оно продолжилось во втором тайме, когда Ахмед Фахти срезал мяч в свои ворота, а потом Денис Черышев и Артем Дзюба довели дело до разгрома. В середине второго тайма лидер атак египтян Мохамед Салах реализовал пенальти, но это был лишь эпизод - россияне были сильнее и заслуженно победили со счетом 3:1.
Во втором матче 2-го тура сборная Уругвая 20 июня сыграет с командой Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону.-0-
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