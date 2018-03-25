Россиянин Максим Цветков победил в масс-старте на этапе КМ в Тюмени

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Максим Цветков победил в масс-старте на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ему удалось не допустить промахов на четырех огневых рубежах, а на финишном отрезке россиянин выиграл борьбу у двух норвежцев. Результат победителя 37 мин. 37,3 сек (0+0+0+0). Эрлен Бьонтегаард из Норвегии занял второе место - +2,7 сек. (0+0+0+0). Его соотечественник Йоханнес Тарье Бё стал третьим - +16,6 сек. (1+0+1+0).

Победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад финишировал на 19 месте. Француз не справился со стрельбой - + 1 мин. 11,2 сек. (2+1+0+1). Белорусские спортсмены в масс-старте участия не принимали.

Заключительная гонка сезона-2017/2018 на стадионе "Жемчужина Сибири" в Тюмени состоится в 17.00. Сильнейших в масс-старте определят женщины.-0-

Мартен Фуркад

Фото Дениса Костюченко