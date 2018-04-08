Российский нападающий Александр Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером регулярного сезона НХЛ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий Александр Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив за свой клуб "Вашингтон" 49 шайб в 82 матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее капитан "Вашингтона" становился лучшим снайпером лиги в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Александр Овечкин за свое достижение будет удостоен приза "Морис Ришар Трофи", который получает игрок, забросивший наибольшее количество голов.

Второе место в споре снайперов НХЛ занял финский нападающий "Виннипег Джетс" Патрик Лайне - 44 гола. Третье место занял шведский форвард "Вегас Голден Найтс" Вильям Карлссон, забросивший 43 шайбы.

В регулярном сезоне 32-летний российский форвард в 82 матчах, кроме 49 голов, сделал 38 передач.

За карьеру в НХЛ на счету нападающего 607 шайб и 515 результативных передач в 1003 играх. 32-летний Александр Овечкин за 13 лет в НХЛ становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку), "Морис Ришар Трофи" (приз лучшему снайперу), "Тед Линдсей Эворд" (приз выдающемуся хоккеисту по итогу голосования игроков), "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку), "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру сезона).

В январе 2017 года Александр Овечкин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.-0-