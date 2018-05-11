Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии со счетом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед матчем с сильным соперником белорусская дружина лишилась защитника Романа Дюкова, получившего травму голеностопа. Также тренерский штаб во главе с Сергеем Пушковым последний рубеж обороны доверил голкиперу Виталию Трусу.

Беларусь - Чехия - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Беларусь: Трус (Карнаухов); Воробей - Фальковский, Демков - Шарангович - Платт; Коробов - Денисов, Сушко - Ковыршин - Павлович (к); Лисовец - Хенкель, Гаврус - Развадовский - Кислый; Левша - Китаров - Дрозд, Устиненко.

Чехия: Францоуз (Риттих); Гудас - Шуляк, Пастрняк - Крейчи - Яшкин; Гронек - Моравчик, Гика - Нечас - Кубалик; Скленичка - Йордан, Ржепик - Факса - Червенка (к); Полашек - Крейчик, Нестрашил - Плеканец - Горак.

Голы: 0:1 - Шуляк (Крейчи, 8.13, в большинстве). 0:2 - Горак (Плеканец, 15.53). 0:3 - Ржепик (Червенка, Моравчик, 18.43).

Белорусской команде в начале матча пришлось провести непростой отрезок. Подопечные Сергея Пушкова часто удалялись, что и отразилось в преимуществе чехов на площадке. Защитник Либор Шуляк сумел открыть счет на 9-й минуте, а под занавес периода Роман Горак и Михал Ржепик увеличили преимущество своей команды.

После отдыха белорусы немного сбили атакующий порыв соперников, действуя увереннее в средней зоне площадки. Чешская команда продолжала контролировать ход игры в заключительные двадцать минут и завершила поединок в свою пользу.

Турнирное положение в группе А: 1.Швеция - 12 очков (4 игры). 2.Россия - 10 (4). 3.Швейцария - 9 (4). 4.Чехия - 9 (5). 5.Словакия - 7 (4). 6.Франция - 6 (5). 7.Австрия - 1 (5). 8.Беларусь - 0 (5).

Шестой матч на чемпионате мира сборная Беларуси проведет 12 мая с Австрией (начало в 17.15). Предстоящий матч в группе А станет для обеих команд ключевым в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея.-0-