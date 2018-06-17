Сербы победно стартовали на футбольном ЧМ в России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый игровой день чемпионата мира по футболу начался с победы команды Сербии над Коста-Рикой со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовая встреча команд группы Е на поле "Самара Арены" прошла под знаком атаки. Обе команды старались играть в высоком темпе, делая ставку на быстрые передачи. Инициативой больше владели сербы, костариканцы играли вторым номером, но, несмотря на множество атакующих действий, в первом тайме забитых мячей не было. Счет был открыт через 10 минут после возобновления игры, когда сборная Сербии получила право на штрафной удар метрах в 20 от ворот и ее капитан Александр Коларов эффектно послал мяч в сетку ворот. До финального свистка результат не изменился.

Во втором матче этого квартета пятикратные чемпионы планеты футболисты Бразилии в Ростове-на-Дону сыграют с командой Швейцарии.

Действующий чемпион мира сборная Германии в стартовом поединке группы F на поле московского стадиона "Лужники" в 18.00 встретится с Мексикой.-0-