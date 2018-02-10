Шведка Шарлотта Калла стала первой чемпионкой зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Шарлотта Калла стала первой чемпионкой XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, завоевав золотую медаль в лыжном скиатлоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

30-летняя шведская лыжница пробежала дистанцию протяженностью 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) за 40 мин. 44,9 сек. Для Шарлотты Каллы это уже третья золотая олимпийская медаль - до этого она стала чемпионкой на двух предыдущих Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Серебро сегодня у норвежской лыжницы Марит Бьорген (+7,8 сек.), бронзовая медаль у финской спортсменки Кристы Пярмякоски (+10,1 сек.).

Две представительницы Беларуси оказались далеко от призовых мест: Юлия Тихонова заняла 42-е место (+4 мин. 12,2 сек.), Полина Сероносова оказалась на 46-й строке итогового протокола (+4 мин. 50,0 сек.).-0-

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