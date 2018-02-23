Шведские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде-2018, белорусы восьмые

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда Швеции победила в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Сборная Беларуси в составе Антона Смольского, Романа Елетнова, Сергея Бочарникова и Владимира Чепелина заняла 8-е место, передает корреспондент БЕЛТА.

За шведскую дружину в эстафете выступали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльсон и Фредрик Линдстрем. Судьба золотых наград решилась во время заключительной стрельбы на четвертом этапе. Основными претендентами на победу, наряду со шведами, были их географические соседи норвежцы. Финишер шведской дружины Фредрик Линдстрем намного успешнее Эмила Хегле Свендсена отработал на огневом рубеже и в дальнейшем не упустил преимущество. Победный результат шведов - 1 ч 15 мин. 16,5 сек. (без штрафных кругов; 7 дополнительных патронов).

Команда Норвегии (Ларс Хельге Биркеланд, Тарье Бё, Йоханнес Бё, Эмил Хегле Свендсен) заняла второе место, уступив чемпионам 55,5 сек. (1+12).

Бронза досталась дружине Германии (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп). Их отставание от победителей составило 2 мин. 07,1 сек. (3+10).

В составе сборной Беларуси Антон Смольский довольно уверенно прошел свой этап, затратив лишь один дополнительный патрон при второй стрельбе и передав эстафету шестым. Его партнер по команде Роман Елетнов некоторое время держался в числе лидеров, однако при первом заходе на стрельбище заработал штрафной круг и отправил на следующий этап Сергея Бочарникова восьмым. Возглавлявшей тогда гонку команде Чехии белорусские спортсмены проигрывали более 1 мин. Стрельба лежа Бочарникову не удалась: расстреляв основную обойму и дополнительные патроны, ему пришлось пробежать два штрафных круга. На финише третьего этапа белорусская дружина была 10-й (+3 мин. 27,7 сек.). Завершавшему эстафету Владимиру Чепелину удалось вывести команду на итоговое 8-е место. Белорусы отстали от победителей на 4 мин. 49,5 сек. при трех штрафных кругах и 12 дополнительных патронах. Всего награды эстафеты оспаривали 18 команд.

На Олимпийских играх четырехлетней давности в российском Сочи белорусская мужская команда в эстафете финишировала лишь 13-й. Из нынешнего состава в ней выступал лишь Владимир Чепелин.

Программа олимпийских соревнований по биатлону на Играх в Пхенчхане завершена. Белорусским спортсменам удалось завоевать в них две награды. Золото у женской сборной (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева), которой не было равных в эстафете 4х6 км. Дарья Домрачева стала серебряным призером в гонке с масс-старта 12,5 км.-0-

Фото Андрея Покумейко.