Слоан Стивенс стала второй финалисткой итогового турнира WTA

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового рейтинга) стала второй финалисткой итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале американка обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову (8) - 0:6, 6:4, 6:1.
В первом полуфинальном поединке украинская теннисистка Элина Свитолина (7) была сильнее голландки Кики Бертенс (9) - 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.
Решающий матч состоится 28 октября.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3997 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1109 BYN
|2.11 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2165 BYN
|3.2 BYN
|3.219 BYN