"Лидсельмаш" вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси по мини-футболу, оставив не у дел минскую "Столицу", которая была чемпионом в прошлом сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух матчей полуфинальной серии счет был равным - 1-1. Сначала лидчане у себя дома вырвали победу в серии послематчевых пенальти - 2:0, а в Минске соперники взяли убедительный реванш - 4:1. В решающем поединке за выход в финал в Лиде хозяева выиграли со счетом 2:1 и теперь поспорят за золото с гомельским ВРЗ. Гомельчане в полуфинале дважды переиграли соперников из оршанского "Витэна" - 4:1 (дома) и 4:3 (в гостях).

Финальная серия за чемпионский титул продлится до трех побед одной из команд. Первый поединок состоится 25 мая в Гомеле. За бронзу поспорят неудачники полуфиналов "Столица" и "Витэн".

В прошлом сезоне в борьбе за золото "Столица" была сильнее ВРЗ, победив в финальной серии 3-0.-0-