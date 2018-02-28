УЕФА изменяет формат проведения футбольных еврокубковых турниров

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил изменить формат проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начиная с сезона-2018/2019 прямые путевки в групповой этап главного континентального турнира Лиги чемпионов получат 26 команд. Среди них победители ЛЧ и ЛЕ предыдущего сезона, а также по 4 сильнейших клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия), по 2 - от ассоциаций, занимающих пятое и шестое места в клубном рейтинге УЕФА (Франция и Россия), а также чемпионы ассоциаций с седьмой по десятую позиции (Португалия, Украина, Бельгия, Турция). Одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами. Остальные 6 участников группового этапа определятся после квалификационных раундов. Как и прежде, команды будут пробиваться в группы двумя путями - чемпионов и представителей лиг. Борисовский БАТЭ выступит среди чемпионов, представители которых в итоге получат 4 путевки в групповой раунд, еще два пропуска достанутся представителям лиг.

В групповой этап Лиги Европы напрямую попадут 17 команд из самых рейтинговых ассоциаций, еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификационных этапах. Беларусь во втором по рангу клубном турнире Старого Света представят два призера национального чемпионата (минское "Динамо" и солигорский "Шахтер") и обладатель Кубка страны.

Матчи квалификации ЛЧ начнутся 26 июня. Групповой этап чемпионской Лиги пройдет с 18 сентября по 12 декабря, поединки плей-офф - с 12 февраля по 8 мая, финальный матч состоится 1 июня 2019 года на мадридском стадионе "Метрополитано".

Квалификационные встречи ЛЕ стартуют 28 июня, матчи в группах будут сыграны с 20 сентября по 13 декабря текущего года, плей-офф - с 14 февраля по 9 мая 2019 года, решающий поединок Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.-0-