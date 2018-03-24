Велогонщик клуба "Минск" Николай Шумов победил на третьем этапе "Тура Картье" в Турции

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велогонщик клуба "Минск" Николай Шумов победил на третьем этапе "Тура Картье" шоссейной велогонки в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель белорусской команды маршрут в 174 км в окрестностях Алании с двумя горными подъемами преодолел с лучшим временем. Третье место занял другой представитель "Минска" Эдуард Ворганов. В начале тура, на первом этапе, бронзовым призером стал еще один гонщик белорусской велогруппы Евгений Соболь. Успех Шумова стал первой победой "Минска" в сезоне 2018 года
Веломногодневка "Тур Картье" в Турции завершится в воскресенье 25 марта.-0-
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