Велогонщик клуба "Минск" Николай Шумов победил на третьем этапе "Тура Картье" в Турции

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велогонщик клуба "Минск" Николай Шумов победил на третьем этапе "Тура Картье" шоссейной велогонки в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель белорусской команды маршрут в 174 км в окрестностях Алании с двумя горными подъемами преодолел с лучшим временем. Третье место занял другой представитель "Минска" Эдуард Ворганов. В начале тура, на первом этапе, бронзовым призером стал еще один гонщик белорусской велогруппы Евгений Соболь. Успех Шумова стал первой победой "Минска" в сезоне 2018 года

Веломногодневка "Тур Картье" в Турции завершится в воскресенье 25 марта.-0-