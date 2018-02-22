Венгры с олимпийским рекордом выиграли мужскую олимпийскую эстафету на дистанции 5000 м в шорт-треке

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Венгерская сборная по шорт-треку отпраздновала победу в мужской эстафете на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы установили новый олимпийский рекорд 6 мин. 31,971 сек.
Вторыми стали представители Китая - 6 мин. 32,035 сек., бронза у канадцев - 6 мин. 32,282 сек.
Олимпийские соревнования в Пхенчхане у мастеров шорт-трека завершены.
Единственный представитель Беларуси в этом виде спорта Максим Сергеев ранее не смог пробиться в число соискателей наград на дистанции 1500 м.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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