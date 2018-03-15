Виктория Азаренко и Серена Уильямс получили приглашение в основную сетку теннисного турнира в Майами

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первые ракетки мира белоруска Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс получили приглашение в основную сетку крупного теннисного турнира в Майами с призовым фондом более $7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко примет участие во втором турнире под эгидой Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA) после паузы в карьере. В марте белоруска уже выступила в Индиан-Уэллсе, где дошла до второго круга основной сетки. В Майами Виктория Азаренко ранее побеждала трижды: в 2009, 2011 и 2016 годах. Восьмикратная победительница этих соревнований Серена Уильямс из США возвращается к профессиональной карьере после рождения дочери и заявила о готовности выйти на свой прежний высокий уровень.

Организаторы турнира в Майами также предоставили возможность сыграть в основной сетке турнира Айле Томлянович, Аманде Анисимовой, Клэр Лю, Уитни Осигве, Бернарде Пере и Бетани Маттек-Сандс.-0-