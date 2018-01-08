8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко не будет выступать на открытом чемпионате Австралии по теннису. Об этом сообщил директор турнира Крэйг Тили, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Причиной отказа белоруски стало судебное разбирательство по опеке над сыном Лео. Из-за этого Виктория уже пропустила соревнования в Окленде.
Как сообщалось, в декабре организаторы первого из четырех турниров "Большого шлема" предоставили Азаренко "уайлд-кард". Вместо минчанки на Открытом чемпионате Австралии выступит Айла Томлянович (WТА 108).
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января. Виктория Азаренко дважды побеждала на этом престижном турнире в 2012 и 2013 годах.-0-
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