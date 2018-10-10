Волейболисты солигорского "Шахтера" проведут первый матч квалификации Лиги чемпионов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси волейбольный клуб "Шахтер" стартует сегодня в квалификации Лиги чемпионов. Соперником белорусской команды выступит немецкий "Франкфурт", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч начнется в 18.00 в минском Дворце спорта. "Горняки" второй сезон подряд начинают выступление на европейской арене в самом престижном клубном турнире. Годом ранее "Шахтер" в первом раунде отбора был сильнее тель-авивского "Маккаби", а во втором уступил итальянской "Перудже" и продолжил выступление в Кубке ЕКВ.
В текущем сезоне чемпионы Беларуси значительно обновили состав и уже успели завоевать первый трофей сезона - суперкубок Беларуси, обыграв в решающем матче минский "Строитель".
Главный тренер "горняков" Виктор Бекша считает, что в противостоянии с одной из лучших команд Германии на стороне его подопечных опыт выступления в Лиге чемпионов. "Наша команда внесла коррективы в состав, уверен, новички усилили нас. Каждый игрок имеет опыт выступления на международной арене, в этом наш плюс перед оппонентами", - отметил он.
Телеканал "Беларусь 5" сегодня проведет прямую трансляцию встречи. Ответный поединок состоится 17 октября во Франкфурте. Победитель этого противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.-0-
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