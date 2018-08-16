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Женственность, парящая в воздухе. 17 августа в Минске стартует этап Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике

Спорт 16.08.2018 | 12:50
Фото из архива
Фото из архива

С 2003 года и по настоящий день ЗАО "БСБ Банк" принимает непосредственное участие в организации и проведении в Беларуси турниров международного уровня по художественной гимнастике.

Впервые соревнования такого уровня в нашей стране прошли в 1997 году, с 2003 года Минск проводит турниры уровня Гран-при, а с 2008-го года - этапы Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике. С каждым годом престижность мероприятия, как по уровню участников, так и по количеству стран-участниц, все возрастает. Так, если в 2003 году в Гран-при "БСБ Банк" приняло участие чуть более 20 стран, то в 2018 году - это 38 стран-участниц.

Своей миссией ЗАО "БСБ Банк" видит возможность подарить белорусским зрителям уникальную возможность встретиться со звездами мировой художественной гимнастики, почувствовать накал страстей и радость побед.

С 17 по 19 августа в Минске пройдет очередной этап Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика, пожалуй, один из самых зрелищных видов спорта, где гармонично сплетаются техничность и чистота движений, с одной стороны, и бесконечная женственность и чувственность, с другой. О том, с каким настроем белорусская сборная по художественной гимнастике подошла к этапу Кубка мира БСБ Банк, о рекордном количестве стран участниц, о вере, без которой нельзя, мы побеседовали с главным тренером национальной команды Республики Беларусь Ириной Юрьевной Лепарской.

- Ирина Юрьевна, близится этап Кубка мира БСБ Банк. Мероприятие обещает быть таким же ярким, как всегда?

- Безусловно. Первое, что хочется отметить, так это то, где все будет происходить: это шикарное место - Falcon Club, который не нуждается ни в какой рекламе. На этой площадке этап Кубок мира БСБ Банк проходит уже третий раз. Все отмечают необыкновенный заряд позитива, высокий уровень организации соревнований. Я думаю, что БСБ Банк должен гордиться, что такие красивые, шикарные соревнования проходят под эгидой БСБ Банка, нашего давнего и очень хорошего друга. БСБ Банк был рядом с нами даже не в самые простые свои времена, надежность - вот, что ассоциируется с БСБ Банком. Вообще, у нас очень длительные и теплые отношения. Я обожаю своих друзей и бесконечно им благодарна.

- Ирина Юрьевна, в этом году соревнования примут рекордное количество стран-участниц?

- Да, в программе примут участие спортсменки из 38 стран, и это, действительно, рекорд. Все страны постараются привезти свои самые сильные составы: здесь будут и сестры Аверины, и призер чемпионата мира из Израиля Линой Ашрам... Думаю, все финалисты будущего чемпионата мира выступят здесь. А все, кто придет на соревнования, получат огромное удовольствие.

Конечно, у нас сейчас есть прекрасный Дворец художественной гимнастики, который мы очень любим, и мне бы хотелось, чтобы соревнования проходили здесь, но, к сожалению, соревновательные места здесь не предусмотрены. В первую очередь - это потрясающая тренировочная база, не имеющая аналогов в мире. А с какой любовью все это сделано…

- С 15 по 16 августа во Дворце художественной гимнастики, накануне этапа Кубка мира БСБ Банк, проходят юниорские соревнования "Хрустальная роза"…

- "Хрустальная роза" проводится давно. Это формат Кубка мира, одна из его частей. В соревнованиях будут участвовать юные грации из 14 стран мира. Это девочки, которые готовятся к Олимпийским детским играм. Мероприятие пройдет в нашем любимом Дворце художественной гимнастики, гордости города Минска. Хочется, чтобы гости смогли увидеть и оценить всю эту красоту. Конечно, надо будет увеличить количество посадочных мест, сделать штору, отделяющую соревновательную площадку. У нас прекрасные разделительные шторы, идеальные для тренировок, звуконепроницаемые, но если ее опускаешь, то соревновательная зона становится слишком маленькой. Нам даже пришлось посадить судей на балкон, сделать помост. В первый раз мы провели такой эксперимент, но очень многим, особенно детям, он понравился. Дети выходят и говорят, что видят публику, а не судей… И им нравится выступать для зрителя, а судьи все-таки своим пристальным взором давят.

- Ирина Юрьевна, как настрой, боевой?

- У нас настрой всегда боевой, ВСЕГДА! Мы не делим соревнования на мелкие и крупные, важные и неважные. А тренироваться с плохим настроением - просто грех.

- Ирина Юрьевна, какие самые важные условия хорошего выступления?

- Главное, чтобы было хорошее самочувствие, удача, конечно. И, безусловно, вера, без нее никак.

Также нам удалось побеседовать с ведущей гимнасткой национальной сборной Беларуси, победительницей многочисленных турниров, в том числе и бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года, и просто красавицей, с обаятельнейшей улыбкой - Екатериной Галкиной.

- Екатерина, нелегко быть ведущей гимнасткой?

- Это означает, что основная нагрузка лежит на мне, но я стараюсь об этом меньше всего думать, потому что это только сбивает.

- Как оцениваете свою форму перед Кубком?

- Все хорошо (улыбается).

- Наверное, нелегко держать такую форму… Все в очень жестком режиме: никаких конфеток-печенек…

- Каждому свое, но форму нужно поддерживать всегда, особенно после отпуска. Мне достаточно просто поддерживать. Самое интересное, что иногда я могу съесть что-то не очень полезное и остаться в таком же весе.

- Екатерина, как проводите свободное от спорта время?

- Свободного времени остается совсем немного. Я отвлекаюсь и отдыхаю, если куда-то выезжаю за город. Сейчас я изучаю иностранный язык, и это тоже занимает достаточно времени. Главное для меня - это, конечно, спорт, все остальное - второстепенно.

- Представляю, как родные переживают за вас на выступлениях…

- Да, очень, поэтому и не приходят на соревнования, а смотрят по телевизору (улыбается).

- Знаю, что у многих спортсменов есть талисманы, обереги. Есть ли у вас такой?

- Очень давно мне подарили мишку, и я решила, что он будет со мной на всех соревнованиях. Этот талисман оберегает меня уже около двенадцати лет.

Впереди - переживания и волнения, выставление оценок и определение победителей. Но одно несомненно: этап Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике станет настоящим праздником грации и искусства для каждого, кто прикоснется к этому действу.

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Теги
Кубок мира, Минск, художественная гимнастика
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