Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 41

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших от обрушения моста в Генуе увеличилось до 41 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.
Спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находилась семья. Около пяти человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 38 погибших и 10 пропавших без вести.
Утром 14 августа обрушился автомобильный мост Моранди вблизи итальянского города Генуя. В тот момент по мосту ехали более 30 легковых машин и три грузовика. В связи с трагедией в Италии введен режим ЧС на 12 месяцев.-0-
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