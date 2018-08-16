Эвакуированным из зоны обрушения моста в Генуе предоставят новое жилье до конца года

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местным жителям, эвакуированным из-за обрушения моста в итальянской Генуе, власти предоставят новые дома до конца года. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai News, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Глава МВД отметил, что оставшаяся полуразрушенная часть моста Моранди будет снесена, как и расположенные под ней дома. Местных жителей эвакуировали, чтобы не подвергать опасности.

Сообщается, что 331 семье пришлось покинуть свои дома, пострадавшие при обрушении моста. Жилье для них будет построено в других районах до конца года. По словам Маттео Сальвинии, муниципалитет уже предоставил гражданам несколько десятков квартир.

Обрушение автомобильного моста возле итальянского города Генуя произошло 14 августа. По последним данным, погибли 39 человек, в том числе трое детей. Согласно сведениям итальянского информагентства ANSA, 16 человек ранены, 9 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В связи с трагедией в Генуе объявлен двухдневный траур.-0-

Компанию-оператора моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро Министр заявил, что были допущены серьезные нарушения в содержании моста. В связи с этим после случившейся трагедии руководство Autostrade per l'Italia должно подать в отставку.