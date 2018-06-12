Исторический саммит США-КНДР: реакция мирового сообщества

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре 12 июня состоялся саммит США и КНДР, который уже окрестили историческим. Впервые лидеры двух государств Дональд Трамп и Ким Чен Ын сели за стол переговоров, которые в перспективе могут стать важнейшим шагом к установлению мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации.

Как сообщает ТАСС, по итогу саммита был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. В документе Вашингтон и Пхеньян также обязались в кратчайшие сроки провести консультации глав внешнеполитических ведомств. Из совместного документа также следует, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын "обязались сотрудничать в деле развития новых отношений между США и КНДР и в том, что касается укрепления мира, процветания и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире". В то же время Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита пообещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова и заявил о том, что в перспективе он хотел бы снять санкции с КНДР.

Реакция мирового сообщества

Результаты саммита лидеров КНДР и США приветствовал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. В частности, он пообещал написать "новую историю" с КНДР. По словам южнокорейского лидера, эта встреча может положить конец последнему конфликту времен холодной войны.

Мун Чжэ Ин. Фото AP

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что принятие совместного заявления по итогу саммита "является первым важнейшим шагом в длинном пути установления мира и стабильности, а также денуклеаризации Корейского полуострова".

Ли Сянь Лун

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в продвижении мирного диалога по урегулированию ситуации на Корейском полуострове на фоне позитивных шагов по сближению, предпринятых в Сингапуре. "Международное сообщество уделяет большое внимание встрече лидеров КНДР и США в Сингапуре. Как отметил министр иностранных дел Китая Ван И, противостояние между этими странами длилось более полувека. В то же время Ким Чен Ын и Трамп способны поддерживать друг с другом диалог на равноправных условиях. Сам этот факт имеет важное позитивное значение и означает начало нового исторического этапа", - сказал Гэн Шуан.

Гэн Шуан

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий считает, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может послужить хорошей основой для дальнейших переговоров по разрешению ситуации вокруг КНДР. "Говорить о немедленной разрядке на Корейском полуострове по итогам встречи президента США и лидера КНДР я бы не стал, но сегодня совершенно точно наступило утро надежды, надежды, прежде всего, на достижение прогресса в вопросах мирного разрешения ситуации вокруг Северной Кореи", - заявил Леонид Слуцкий. По его словам, необходимо шаг за шагом продвигаться к целям денуклеаризации Корейского полуострова при одновременном поэтапном снижении санкционного давления на Пхеньян. "И, конечно, было бы логично вернуться к формату шестисторонних переговоров для обеспечения гарантий мирного процесса вокруг КНДР", - заключил он.

Леонид Слуцкий. Фото фотослужбы Госдумы РФ/ТАСС

Япония будет тесно сотрудничать с США и Республикой Корея, а также с Китаем и Россией с целью решения проблем ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, этот саммит стал важным шагом на пути к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Синдзо Абэ. Фото AP

Вместе с тем глава МИД Японии Таро Коно выразил мнение, что осуществление процесса полной денуклеаризации КНДР, включающего в себя ликвидацию ядерных объектов, может занять несколько десятилетий.

Таро Коно. Фото AP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что саммит США и КНДР в Сингапуре закрепил достижения в межкорейском диалоге и стал ключевым и необходимым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова. Федерика Могерини подчеркнула готовность ЕС "активно поддерживать режим нераспространения и оказывать содействие для упрощения следующих этапов переговоров для достижения долгосрочного мира, безопасности процветания на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия".

Федерика Могерини

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано также приветствовал заявление лидеров США и КНДР о приверженности Пхеньяна денуклеаризации Корейского полуострова и заявил, что МАГАТЭ готово начать ядерные проверки в КНДР.-0-

Юкия Амано