Китай инициирует разбирательство в ВТО из-за введения США новых пошлин

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство КНР выражает протест в связи с введением США второго пакета пошлин в 25% на китайский импорт общим объемом $16 млрд и намерено инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства коммерции КНР, сообщает ТАСС.

"Для защиты свободной торговли и многосторонней системы, а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай посредством механизма урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин", - указывается в сообщении ведомства.

Правительство Китая с 23 августа также вводит ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд.

Как сообщалось, США с 23 августа вводят пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $16 млрд, в этот список войдут 279 наименований китайской продукции. Такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

Ранее разбирательство в ВТО в отношении американских пошлин инициировали ЕС, Индия, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия и Мексика.-0-