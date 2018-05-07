Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму предложение рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщают информагентства.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игоря Лебедева, Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пленарном заседании, которое состоится 8 мая.

Церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина состоялась сегодня в Кремле. После этого, как того требует конституция РФ, правительство страны ушло в отставку.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство РФ последние шесть лет - с 8 мая 2012 года. До этого четыре года он занимал пост президента России.-0-