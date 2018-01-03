Республика Корея приветствует готовность КНДР начать диалог

3 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея приветствует готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме и возобновить межкорейский диалог. Об этом заявил официальный представитель президента Республики Корея.
Сеул предложил провести межкорейский диалог на высоком уровне 9 января, чтобы обсудить участие Северной Кореи в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут в Сеуле с 9 по 25 февраля.-0-
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