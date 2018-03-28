Систему пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин, обслуживающий пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня", не обладал квалификацией, необходимой для данного вида работ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Следственного комитета России.

Александр Никитин, который выступает фигурантом дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре, окончил профессионально-техническое училище по специальности "повар-кондитер". Не являясь высококвалифицированным специалистом, он не должен был работать с системой пожарной безопасности, отмечают в Следственном комитете.

В настоящее время Заводской районный суд Кемерово рассматривает уголовное дело, возбужденное по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По решению суда арендатор ТЦ Надежда Судденок, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию, арестованы до 25 мая 2018 года. Обвиняемые намерены обжаловать вердикт.

Пожар произошел в Кемерово 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. От пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией приспустила госфлаги. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, что организовываются в общественных местах. В посольстве России в Беларуси открыта Книга соболезнований.-0-

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.