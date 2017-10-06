Влиятельного голливудского продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудского продюсера, обладателя премии "Оскар" (за фильм "Влюбленный Шекспир") Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом пишут западные СМИ.
Изначально скандальная статья о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна появилась на страницах The New York Times (NYT). Журналисты издания утверждали, что продюсер совершал домогательства десятилетиями. Отмечалось, что его жертвами стали многие актрисы, в том числе Эшли Джадд (фильмы "Целуя девушек", "Двойной просчет") и Роуз Макгоуэн (телесериал "Зачарованные"). Юрист Вайнштейна при этом заявил, что публикация NYT полна ложных и порочащих сведений о его клиенте. Пресс-секретарь The New York Times парировал, что газета гарантирует точность информации, приведенной в материале.
После громких обвинений Харви Вайнштейн был вынужден уйти в отпуск. Затем он дал интервью The New York Post, где обвинил The New York Times в "вендетте". Одновременно с этим продюсер заявил, что приносит свои извинения коллегам за то, как вел себя в прошлом, не называя конкретных инцидентов и не указывая имен. Он сказал, что собирается измениться в лучшую сторону, "научиться контролировать свои эмоции", а также исправить свое отношение к женщинам и своему "всевластию".
Также Вайнштейн подал в суд на NYT иск на $50 млн. Киномагнат отметил: "Они провели 6 месяцев, подготавливая статью, а затем дали нам всего сутки, чтобы ответить на нее. Они так боялись, что их опередят, что не проверили информацию. Репортеры сделали лишь предположения. При этом они никогда не писали о моих достижениях. Но решили сделать скандальную статью без достоверной информации. Теперь встретимся с ними в зале суда. У меня тяжелый характер. Поэтому люди чувствуют себя запуганными, но я даже не знаю, когда я пересекаю эту черту. Раньше я хвалил людей, а некоторые воспринимали это как сексуальные домогательства. Больше я так не делаю".
Харви Вайнштейн продюсировал такие популярные картины, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Чикаго", "Английский пациент", а также трилогию "Властелин колец".-0-
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