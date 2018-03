Влиятельного голливудского продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудского продюсера, обладателя премии "Оскар" (за фильм "Влюбленный Шекспир") Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам. Об этом пишут западные СМИ.

Изначально скандальная статья о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна появилась на страницах The New York Times (NYT). Журналисты издания утверждали, что продюсер совершал домогательства десятилетиями. Отмечалось, что его жертвами стали многие актрисы, в том числе Эшли Джадд (фильмы "Целуя девушек", "Двойной просчет") и Роуз Макгоуэн (телесериал "Зачарованные"). Юрист Вайнштейна при этом заявил, что публикация NYT полна ложных и порочащих сведений о его клиенте. Пресс-секретарь The New York Times парировал, что газета гарантирует точность информации, приведенной в материале.

После громких обвинений Харви Вайнштейн был вынужден уйти в отпуск. Затем он дал интервью The New York Post, где обвинил The New York Times в "вендетте". Одновременно с этим продюсер заявил, что приносит свои извинения коллегам за то, как вел себя в прошлом, не называя конкретных инцидентов и не указывая имен. Он сказал, что собирается измениться в лучшую сторону, "научиться контролировать свои эмоции", а также исправить свое отношение к женщинам и своему "всевластию".

Также Вайнштейн подал в суд на NYT иск на $50 млн. Киномагнат отметил: "Они провели 6 месяцев, подготавливая статью, а затем дали нам всего сутки, чтобы ответить на нее. Они так боялись, что их опередят, что не проверили информацию. Репортеры сделали лишь предположения. При этом они никогда не писали о моих достижениях. Но решили сделать скандальную статью без достоверной информации. Теперь встретимся с ними в зале суда. У меня тяжелый характер. Поэтому люди чувствуют себя запуганными, но я даже не знаю, когда я пересекаю эту черту. Раньше я хвалил людей, а некоторые воспринимали это как сексуальные домогательства. Больше я так не делаю".

Харви Вайнштейн продюсировал такие популярные картины, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Чикаго", "Английский пациент", а также трилогию "Властелин колец".-0-

Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли заявили о домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна Ранее издание The New York Times разместило на своих страницах большое журналистское расследование, работа над которым длилась около шести месяцев.

Продюсера Вайнштейна уволили из Weinstein Company из-за обвинений в сексуальных домогательствах Отмечается, что решение об увольнении Харви Вайнштейна (который является лауреатом премий "Оскар" и BAFTA) было принято советом директоров Weinstein Company. Компания опубликовала 8 октября соответствующее заявление.

Полиция Нью-Йорка проводит расследование в отношении Харви Вайнштейна Началось все в начале октября с того, что издание The New York Times разместило на своих страницах большое журналистское расследование, работа над которым длилась около шести месяцев.

Киноакадемия "Оскар" собирает срочное совещание из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна Планируется, что встреча, на которой будут обсуждаться обвинения в адрес Вайнштейна и реакция киноакадемии на них, состоится 14 октября.

Риз Уизерспун рассказала о домогательствах режиссера в 16 лет Риз Уизерспун заявила, что режиссеры не раз домогались ее. Так, она даже назвала имя одного из них – Энди Теннант.

Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах датского режиссера К слову, открыто имя обидчика она не назвала, упомянув лишь, что это был датский режиссер.

В Гильдии продюсеров Америки выступили за исключение Вайнштейна из-за секс-скандала Отмечается, что это решение поддержали все члены ассоциации. Однако указывается, что Харви Вайнштейну будет дана возможность дать ответ 6 ноября 2017 года перед тем, как гильдия примет окончательное решение.

Звезда "Игры престолов" Лена Хиди тоже обвинила Вайнштейна в домогательствах Как указывает Би-Би-Си, в списке людей, которые обвиняют Вайнштейна в домогательствах или сексуальном насилии, уже около 40 женщин. В том числе о неподобающем поведении продюсера заявили Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна Телеведущая и кинокритик рассказала, что впервые встретилась с американским продюсером в 2003 году в Берлине, когда работала над интервью с Джорджем Клуни. Харви Вайнштейн тогда сказал, что его интересует русская культура и предложил Екатерине поужинать наедине в его гостиничном номере.

Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна Депардье отметил, что не раз встречался с Вайнштейном, а однажды чуть не избил его. "Я однажды даже таскал его за волосы прямо в его кабинете", - заявил актер журналистам.

Дэвида Блэйна обвинили в изнасиловании Иллюзиониста попросили явиться в Великобританию для допроса. Адвокат Блэйна все обвинения в адрес своего клиента отрицает.

Квентин Тарантино рассказал, что знал о домогательствах Вайнштейна к актрисам К слову, Тарантино вот уже более двадцати лет не только работает с Вайнштейном, но и близко дружит.

В США начато расследование в отношении Weinstein Company Бюро по защите прав человека при прокуратуре Нью-Йорка обязало компанию Weinstein Company предоставить целый ряд документов.